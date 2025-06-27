Lüksle gündem olan Diyanet’ten 'yolsuzluk' hutbesi: ‘Kıyamet günü cehennem azabı vardır'

Lüks makam araçları ve VIP seyahatleriyle sık sık gündem olan Diyanet İşleri Başkanlığı bu cuma namazı hutbesinde yolsuzluk ve rüşveti konu aldı.

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok isme yönelik iddialar gündemde sürekli sıcak tutulurken Diyanet'in cuma hutbesinde “Kamu malından haksız kazanç sağlayanlar için kıyamet günü ancak cehennem azabı vardır” sözlerine yer vermesi dikkat çekti.

‘'ATEŞTEN BİR KORLA KARNI DOLDURMAKTIR’'

Hutbede şu ifadeler yer aldı:

“Hazineye, vakıflara, derneklere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait menkul veya gayrimenkulleri zimmete geçirmek, işgal etmek ya da vasıflarını değiştirerek gayr-i meşru kazanç sağlamak ateşten bir korla karnı doldurmaktır. Bu hususta Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in uyarısı gayet açıktır: Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın! Eğer alırsa, kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna dolar.

''KAMU İMKANLARINI AMACI DIŞINDA KULLANMAK GÜNAHTIR''

Kamu imkânlarını amacı dışında kullanmak, kamuya ait işleri yavaşlatmak ya da aksatmak, verilen görevleri layıkıyla yerine getirmemek hem vebal hem de günahtır. Kamu hizmetlerini sunarken insanlar arasında ayrım yapmak, tanıdığı kişilere öncelik vermek, çalışma saatlerinde şahsi işlerle meşgul olmak, hak hukuk tanımamaktır, günahtır.

'‘YAPTIĞI İŞİN DIŞINDA ALINAN ÜCRET EMANETE HIYANETTİR’'

Yaptığı iş karşılığında aldığı ücretten başka, hak etmediği bir ücret talep etmek harama el uzatmaktır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: ‘Bir kimseyi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak ona bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey emanete hıyanettir.’”



