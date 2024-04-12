Gaziantep'te yerel gazetenin ofisi kurşunlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 56 yıldır yayın hayatını sürdüren 'İslahiye'nin Sesi' gazetesinin ofisi kurşunlandı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:23
Gaziantep'te yerel gazetenin ofisi kurşunlandı
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Çamlıca Mahallesi'nde, dün gece motosikletle gelen 2 kişi ofise 6 el ateş edip kaçtı. Ofiste kimse olmadığı sırada yapılan saldırıda, kurşunların isabet ettiği camlar kırıldı, koltuk ve duvarda delikler oluştu.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin 6 boş kovan bulduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

"HUKUK GEREKENİ YAPACAKTIR"

Gazetenin genel yayın yönetmeni Abdullah Bilgiç, kimseyle husumetlerinin bulunmadığını söyleyip, olayla ilgili ise şikayetçi olduklarını belirterek, "Biz emniyet güçlerimize güveniyoruz. Saldırının faili ve failleri kim, olayı neden gerçekleştirdi, bunların tamamı gün yüzüne çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk gerekeni yapacaktır" dedi. 


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