Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan ile birlikte Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı. Peki, Lütfi Arıboğan kimdir? Lütfi Arıboğan kaç yaşında nereli? Lütfi Arıboğan neden gözaltına alındı?

LÜTFİ ARIBOĞAN KİMDİR?

Lütfi Arıboğan 30 Eylül 1961 tarihinde Adana’da doğdu. Basketbola 1971 yılında Çukobirlik’te başladı.

Basketbol Kariyeri

Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor’da forma giydi. 1.98 metre boyundaki Arıboğan, 191’i A Millî Takım olmak üzere toplam 229 kez millî formayı giydi. Basketbolu bıraktığı dönemde, millî formayı en çok giyen basketbolcu unvanına sahipti.

Yetişkinlik döneminde oynadığı tüm kulüp takımlarında ve millî takımda kaptanlık yaptı. Kaptanlık görevini her zaman 14 numaralı formasıyla üstlendi. Galatasaray’da 6 yıl kaptanlık yapan Arıboğan, 1990 yılında lig şampiyonluğu yaşadı.

1993–1994 sezonunda yeni kurulan Ülkerspor’a transfer oldu. Ertesi yıl Galatasaray’a geri döndü ve Türkiye Kupası’nı kazandı. 1996 yılında basketbol kariyerini noktaladı.

Yöneticilik Kariyeri

Basketbolu bıraktıktan sonra spor yöneticiliğine yönelen Arıboğan, 1996 yılında Ülkerspor genel menajerliğine getirildi ve bu görevini 8 yıl sürdürdü.

2005 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday oldu ancak seçimi Turgay Demirel’e karşı kaybetti. Aynı yıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Levent Bıçakçı tarafından TFF Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

Daha sonra Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar dönemlerinde Ocak 2012’ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu’nda çeşitli görevlerde bulundu.

Galatasaray Görevi

6 Temmuz 2012 tarihinde Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı. 25 Ekim 2014’te yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından görevinden ayrıldı.

Sonraki Dönem

27 Mayıs 2015’te Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına yeniden aday oldu. 174 oydan 81’ini aldı ancak seçimi Harun Erdenay kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Ailesi

Babası “Met” lakaplı Ahmet Arıboğan, Adana Demirspor’un eski millî futbolcularındandır. Annesi Fatma Arıboğan, hidrojeoloji eğitimi almış olup Adana’nın ilk kadın jeologudur. Anış Arıboğan’ın erkek kardeşidir.

Lütfi Arıboğan, iki çocuk babasıdır.

LÜTFİ ARIBOĞAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Futbolda bahis soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.