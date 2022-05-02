Lütfü Savaş'tan Recep Tayyip Erdoğan'a Suudi Arabistan tepkisi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suudi Arabistan’ın 2030 EXPO adaylığını destekleyeceğini açıklamasına sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:58
Lütfü Savaş'tan Recep Tayyip Erdoğan'a Suudi Arabistan tepkisi
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Suudi Arabistan’ın 2030 EXPO adaylığını destekleyeceğine ilişkin açıklamaya sert tepki gösterdi.  

Erdoğan'ın sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Savaş, şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan'ın EXPO adaylığını destekleyeceğini açıklayan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, bir dünya markası olan ve büyük emeklerle ülkemize kazandırdığımız, 'yerli ve milli' EXPO2021Hatay’a da davet ediyor, teşriflerini bekliyoruz”


Lütfü Savaş Recep Tayyip Erdoğan hatay

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