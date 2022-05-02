Lütfü Savaş'tan Recep Tayyip Erdoğan'a Suudi Arabistan tepkisi

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:58

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Suudi Arabistan’ın 2030 EXPO adaylığını destekleyeceğine ilişkin açıklamaya sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Savaş, şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan'ın EXPO adaylığını destekleyeceğini açıklayan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, bir dünya markası olan ve büyük emeklerle ülkemize kazandırdığımız, 'yerli ve milli' EXPO2021Hatay’a da davet ediyor, teşriflerini bekliyoruz”