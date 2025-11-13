M1 metrosunun Yenikapı ve Aksaray durakları kapatıldı

Metro İstanbul M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Yenikapı ve Aksaray duraklarının geçici olarak işletmeye kapatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Güvenlik kontrolü nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Yenikapı ve Aksaray istasyonları işletmeye kapatılmıştır. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında seferler Emniyet/Fatih-Atatürk Havalimanı ve Emniyet/Fatih-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır.''
#MetroDuyuru #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 13, 2025
