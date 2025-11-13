M1 metrosunun Yenikapı ve Aksaray durakları kapatıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 13:03:00
Haber Merkezi
Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Yenikapı ve Aksaray duraklarının geçici olarak işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Yenikapı ve Aksaray duraklarının geçici olarak işletmeye kapatıldığını açıkladı. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Güvenlik kontrolü nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Yenikapı ve Aksaray istasyonları işletmeye kapatılmıştır. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında seferler Emniyet/Fatih-Atatürk Havalimanı ve Emniyet/Fatih-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır.'' 

