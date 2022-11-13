M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu çalışıyor mu? Taksim metrosunda seferler devam ediyor mu?

Taksim'de meydana gelen patlama sonrasında yurttaşlar metronun çalışıp çalışmadığını merak ediyor. M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu çalışıyor mu? Taksim metrosunda seferler devam ediyor mu? Metro İstanbul konuyla ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 19:52
M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu çalışıyor mu? Taksim metrosunda seferler devam ediyor mu?
Abone Ol google-news

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Taksim'de yaşanan patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin de yaralandığını belirtti. Patlamanın ardından emniyet güçleri yurttaşları bölgeden uzaklaştırdı. Patlamanın olduğu bölgeden uzaklaşmaya çalışan yurttaşlar M2 hattının çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METROSU ÇALIŞIYOR MU?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz devam etmektedir." dendi.  Patlama sebebiyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Şişhane durağı İstiklal Caddesi çıkışları kapatıldı. İstanbul nostaljik tramvay seferleine ise patlama nedeniyle ara verildi.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre;  Unkapanı(Atatürk Köprüsü)-Taksim Yönü, Taksim Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi, Şişli - Tarlabaşı yönü, Aksaray-Unkapanı köprü yönü geçiçi olarak trafiğe kapatıldı.

 


Beyoğlu metro Taksim metrosu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler