M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu çalışıyor mu? Taksim metrosunda seferler devam ediyor mu?

13 Kasım 2022 Pazar, 19:52

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Taksim'de yaşanan patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin de yaralandığını belirtti. Patlamanın ardından emniyet güçleri yurttaşları bölgeden uzaklaştırdı. Patlamanın olduğu bölgeden uzaklaşmaya çalışan yurttaşlar M2 hattının çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METROSU ÇALIŞIYOR MU?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz devam etmektedir." dendi. Patlama sebebiyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Şişhane durağı İstiklal Caddesi çıkışları kapatıldı. İstanbul nostaljik tramvay seferleine ise patlama nedeniyle ara verildi.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Unkapanı(Atatürk Köprüsü)-Taksim Yönü, Taksim Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi, Şişli - Tarlabaşı yönü, Aksaray-Unkapanı köprü yönü geçiçi olarak trafiğe kapatıldı.