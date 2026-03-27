'Mabel Matiz'in yargılandığı davada yeni gelişme: Bakanlığın talebi kabul edildi, dava ertelendi!

Mabel Matiz olarak tanınan sanatçı Fatih Karaca hakkında “Perperişan” şarkısının sözleri gerekçesiyle açılan “müstehcenlik” davasının ikinci duruşması İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılmayan Karaca’yı avukatları temsil etti.

Mahkeme, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından hazırlanan raporda çocukların üstün yararının zedelendiği yönünde değerlendirme bulunduğunu ancak nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu belirtti.

T24'te yer alan habere göre duruşmada söz alan Aile Bakanlığı avukatı, “Bakanlık olarak sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ndan gelen yazıdaki değerlendirmede şarkının çocuklarının yararını ihlal ettiği belirtilmiştir. Her ne kadar değerlendirmede kişinin sanatçı olması vurgulansa da bu hususta sanığın cezalandırılması gerektiğini belirtmek isteriz” dedi.

AİLE BAKANLIĞI'NIN DAVAYA KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Karaca'nın avukatları ise suçun unsurlarının oluşmadığını savundu.

Avukatlar, “Asıl tartışılması gereken husus TCK kapsamındaki bir müstehcenliğin varlığıdır. Sayın mahkememizce hukuken müstehcenliğin varlığı ve maddi hukukun oluşup oluşmadığı indelenmelidir. Her ne kadar raporda çocukların üstün yararının zedelendiği ifade edilse de bu TCK kapsamında müstehcenlik anlamına gelememektedir. Erotizm dışında pornografik bir unsur söz konusu değildir. Müstehcenlik için pornografik içerik aranmalıdır. Vermiş olduğumuz beyanlarla dosyanın ilerlemesini ve bilirkişiye gönderilmemesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda Aile Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul etti.

DAVA ERTELENDİ

Öte yandan duruşma savcısının bir haftalık izne ayrıldığı, bu nedenle esas hakkındaki mütalaanın sunulamadığı bildirildi. Mahkeme, dosyanın celse arasında iddia makamına gönderilmesine ve mütalaanın hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 30 Nisan saat 09.30’a erteledi.