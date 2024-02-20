Maça giden taraftarları taşıyan midibüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Trabzon’da maça gitmek isteyen taraftarların içinde bulunduğu midibüsün TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:17
Maça giden taraftarları taşıyan midibüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!
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Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesinden yola çıkan Kerim Tosun yönetimindeki midibüs, Ortahisar ilçesinin Değirmendere Mahallesi’nde ani fren yapan TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkışırken kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkışan sürücü kurtarıldı. Çaykaraspor’un maçı için Akyazı’ya giden midibüs içerisinde bulunan ve çarpmanın etkisiyle yaralanan taraftarlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sürücü ve taraftarların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.


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