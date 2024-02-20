Ömer Eşki: Atatürkçüler kazanacak

Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:11

Güncelleme: 20.02.2024 - 10:11

CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen Geleneksel Dayanışma Kahvaltısı’na katıldı. Etkinlikte ADD Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Yalçınkaya, tarihçi akademisyen Prof. Dr. Ergün Aybars, ADD İzmir Şube Başkanı Mübeccel Timaç, CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Şebnem Türe ile çok sayıda yurttaş da yer aldı.

ATATÜRK’TEN YANA İKTİDAR

İzmir’in ve Bornova’nın her zaman Atatürk’ün yanında tutum sergilediğinin altını çizen Eşki, “Birileri, rozetini dahi takamadıkları parti adına İzmir'de seçim kazanacaklarını söylüyorlar. İzmir her zaman Atatürkçülerin kalesi olmuştur. Atatürk'ü sevenler, ulu önderin ‘İki büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’e de Cumhuriyet Halk Partisi’ne de sahip çıkacaklardır” dedi.

Üyesi olduğu tek derneğin ADD olduğunu ifade eden Ömer Eşki, “Büyük Atatürk, ‘Çağdaş medeniyet seviyesinin de üstünü hedefleyen’ ve o yolda yürüyen bir anlayış miras bıraktı. Yıllardır Türkiye'de iktidarda olan anlayışlar bunu unutturmaya, Türkiye’nin gündemini ve istikametini değiştirmeye çalışsa da, biz Cumhuriyetçiler ve Atatürkçüler bu rotadan asla ayrılmayacağız. Yerel yönetimlerde de demokrasiyi tüm kurumlarıyla işleten, sosyal yönü güçlü, kadından, emekçiden ve dezavantajlı gruplardan yana bir tutum sergileyeceğiz. Atatürk’ten yana belediyecilik yapacağız. Hedefimiz önce yerelde, 2027’de de ülke genelinde Cumhuriyet’in temel ilkelerini temsil eden 6 oklu bayrağımızı göndere çekmektir” diye konuştu.

Şube Başkanı Mübeccel TİMAÇ, bir üyelerinin Bornova Belediye Başkan Adayı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Ergün AYBARS, başta laiklik olmak üzere Atatürk İlkeleri, Türk Bayrağı’nın ortaya çıkışı ve önemi, Atatürk'ün vatanseverliği ve bilime verdiği önemi ve Devrim mahkemelerini dönemi hakkında bir konuşma sunum yaptı.