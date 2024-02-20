15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan bir otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kaza araç kamerasına yansıdı.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde 17 Şubat Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında zincirleme bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; köprü girişinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların bir anda yavaşlamasına yol açtı. Bu sırada aniden duran otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarpınca, diğer araçlar da birbirine girdi.
Göz Atın
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU!
6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Zincirleme kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sebebiyle oluşan yoğun trafik, hasarlı otomobillerin kaldırılmasından sonra normale döndü.
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