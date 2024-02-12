Maça silah ve uyuşturucu ile girmeye çalışan genç yakalandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde futbol maçı seyretmeye giden bir gencin üzerinde uyuşturucu ve silah yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:20
Maça silah ve uyuşturucu ile girmeye çalışan genç yakalandı
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İncirliova ilçesinde oynanan futbol müsabakasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’ta mücadele eden İncirliova Belediyespor, Denizli ekibi Irlıganlıspor takımı ile hafta sonu maçı vardı. Maç öncesi stada giren vatandaşların üst aramasını polis ekipleri yaptı.

Yapılan kontrollerde 25 yaşındaki U.B’nin hareketlerinden şüphelenen polisler arama yaptı. U.B’nin GBT sorgusunda 11 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Gencin üst aramasında 15 adet extasy hap ve 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi.

U.B, gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.


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