Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın açık olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı kapalı mı? 25 Haziran 2025 Çarşamba TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat kaçta açılacak?

MAÇKA TAŞKIŞLA TELEFERİK HATTI KAPALI MI?

Metro İstanbul'dan 25 Haziran uyarısı yapıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuru;

Sayın yolcularımız,

TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda yapılacak rutin halat kontrolleri nedeniyle 25 Haziran 2025 Çarşamba günü seferler 08.00-17.00 arasında yapılacak.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.