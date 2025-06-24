Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın açık olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı kapalı mı? 25 Haziran 2025 Çarşamba TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat kaçta açılacak?
MAÇKA TAŞKIŞLA TELEFERİK HATTI KAPALI MI?
Metro İstanbul'dan 25 Haziran uyarısı yapıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuru;
Sayın yolcularımız,
TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda yapılacak rutin halat kontrolleri nedeniyle 25 Haziran 2025 Çarşamba günü seferler 08.00-17.00 arasında yapılacak.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.