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Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı kapalı mı? 25 Haziran 2025 Çarşamba TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat kaçta açılacak?

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı kapalı mı? 25 Haziran 2025 Çarşamba TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat kaçta açılacak?

24.06.2025 17:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı kapalı mı? 25 Haziran 2025 Çarşamba TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat kaçta açılacak?

Metro İstanbul'dan yeni duyuru geldi. TF1 hattı 25 Haziran Çarşamba günü çalışma saatlerinde değişiklik olacak. Peki, Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı kapalı mı? 25 Haziran 2025 Çarşamba TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat kaçta açılacak?

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın açık olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı kapalı mı? 25 Haziran 2025 Çarşamba TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat kaçta açılacak?

MAÇKA TAŞKIŞLA TELEFERİK HATTI KAPALI MI?

Metro İstanbul'dan 25 Haziran uyarısı yapıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuru;

Sayın yolcularımız,

TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda yapılacak rutin halat kontrolleri nedeniyle 25 Haziran 2025 Çarşamba günü seferler 08.00-17.00 arasında yapılacak.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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