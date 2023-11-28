Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'na hava muhalefeti engeli!

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 18:37
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'na hava muhalefeti engeli!
Abone Ol google-news

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.


İlgili Haberler

Son dakika... THY'nin İstanbul Havalimanı’nda 56 seferi iptal edildi

Son dakika... THY'nin İstanbul Havalimanı’nda 56 seferi iptal edildi
Kayıp mürettebatı arama çalışmalarına 'olumsuz hava' engeli

Kayıp mürettebatı arama çalışmalarına 'olumsuz hava' engeli
Meteoroloji açıkladı: 28 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Meteoroloji açıkladı: 28 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

En Çok Okunan Haberler