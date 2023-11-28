Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'na hava muhalefeti engeli!
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
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