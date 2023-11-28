Son dakika... THY'nin İstanbul Havalimanı’nda 56 seferi iptal edildi

Son dakika haberi... İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:39
Son dakika... THY'nin İstanbul Havalimanı’nda 56 seferi iptal edildi
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İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına hava trafiğini de engelledi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'nın (THY) yapacağı 56 seferin iptal edildiğini duyurdu.  

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

 


THY Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı

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