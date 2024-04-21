Madalyon için binlerce lira harcanmış

Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:41

Güncelleme: 21.04.2024 - 11:41

AKP’den CHP’ye geçen Uşak Belediyesi’nde yapılan harcamalar şaşkınlıkla karşılandı. Yaptırdığı 50 milyon liralık makam odası ile ‘Kral daireli başkan’ olarak anılan AKP’li Mehmet Çakın’ın Cumhuriyetin 100 yılı için 500 bronz madalyon yaptırdığı ve her biri için 38 dolar para ödediği ortaya çıktı.

2023 yılında kültür ve sanat etkinliklerine ise 42 milyon lira harcama yaptığı denetimlerde tespit edilen AKP’Li başkanın yaptırdığı madalyonların toplam maliyeti de 750 bin lira oldu. Belediyenin toplam borcunun ise 1.4 milyar TL olduğu bildirildi.

Ege Saati’nin haberine göre; CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, “Belediye harcamalarını incelemeye devam ediyoruz. Cumhuriyetin 100 yılı için misafirlere dağıtılmak için 500 adet bir firma ile anlaşılıp bronz madalyon basılmış. Ödenen para ise 750 bin TL. Belediyenin her kuruşu vatandaş ve hizmet için harcanacak. Gereksiz harcamalar olmayacak” dedi.

MAKAM ODASI TARTIŞILMIŞTI

AKP’li Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın belediyenin iki bloğu arasında kendisi için yaptırdığı makam katı kentte tartışmalara neden olmuştu. İYİ Partili Hakan Savaş bir grup partili ile birlikte yapımı süren makam katının önüne gelerek üzerinde ’50 milyonluk makam katı’ yazılı pankart açtı, açıklamalarda bulunmuş, protesto etmişti.