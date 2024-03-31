Uşak'ta seçimi kim kazandı? Uşak Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Uşak yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:13

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:13

Uşaklılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Uşak'da seçimi hangi aday kazandı?

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKPMehmet Çakın

CHPÖzkan Yalım

İYİ PARTİMuhammet Gür

MHP Sezer Ateş

BBPMehmet Kahveci

MemleketMehmetcan Solak

DSPİnan Uysal

YRPErol Korkmaz

DEM PartiSanya Hakimoğulları

ZAFERFurkan Kaya

HKPNurhayat Özel

TKHMelis Özpiriççi

BTP Orhan Uğur

YTPEkrem Ertuğrul

HÜDAPAR Salih Mehmet Tosun

HAK-PAREkrem Ertuğrul

DPEkrem Ceylan

MİLLETMikail Yıldız

DEVAAhmet Rençber

VATANKadir Altunkaya

SAADETRamazan Yavuz Acar

BĞMSZEşref Kahraman