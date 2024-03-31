Uşak'ta seçimi kim kazandı? Uşak Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Uşak yerel seçim sonuçları...
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Uşak'ta seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Uşak yerel seçim sonuçları....
Uşaklılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Uşak'da seçimi hangi aday kazandı?
UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKPMehmet Çakın
CHPÖzkan Yalım
İYİ PARTİMuhammet Gür
MHP Sezer Ateş
BBPMehmet Kahveci
MemleketMehmetcan Solak
DSPİnan Uysal
YRPErol Korkmaz
DEM PartiSanya Hakimoğulları
ZAFERFurkan Kaya
HKPNurhayat Özel
TKHMelis Özpiriççi
BTP Orhan Uğur
YTPEkrem Ertuğrul
HÜDAPAR Salih Mehmet Tosun
HAK-PAREkrem Ertuğrul
DPEkrem Ceylan
MİLLETMikail Yıldız
DEVAAhmet Rençber
VATANKadir Altunkaya
SAADETRamazan Yavuz Acar
BĞMSZEşref Kahraman
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