Madde bağımlılığı her geçen gün artarken, mücadele kağnı hızıyla ilerliyor: 10 yılda bitmeyen proje!

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’na göre, “Alkol ve Madde Bağımlılıkları Merkezi ve Çoçuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi Projesi”nde son durum şöyle: 6 ili kapsayan proje çerçevesinde AMATEM (210 yatak, 34 bin 284 metrekare), ÇEMATEM (65 yatak, 13 bin 150 metrekare) yapılacaktı. Proje 2016 yılında başlatılmıştı. Ancak hâlâ bitmedi. Bu yıl da bitmeyecek. 2028 yılında bitmesi öngörülüyor. Projenin toplam tutarı 3.3 milyar lira. 2025 sonu itibariyle yapılan harcama ise sadece 76.6 milyon lira. Proje kapsamında bu yıl da 241.4 milyon lira harcama yapılması öngörülüyor.

‘RAKAMLARDA VAR, SAHADA YOK’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AMATEM ve ÇEMATEM projelerine ayrılan bütçeler ile fiili gerçekleşmeler arasındaki uçuruma dikkat çekti. Bakırlıoğlu, “Uyuşturucuyla mücadele rakamlarda var ama sahada yok. Tedavi merkezleri yetersiz, ödenekler ise uyuşturucu ile mücadeleye harcanmıyor” dedi.

BAŞKA YERE HARCANMIŞ!

2024 yılında Emniyet ve Sağlık Bakanlığı’na bu alan için ayrılan 9.3 milyar TL’lik bütçenin yalnızca yüzde 30’unun harcandığına işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“2024 yılında bağımlılıkla mücadele için Sağlık Bakanlığı bütçesinden 3 milyar 373 milyon lira ayrılmış fakat ayrılan bu ödeneğe rağmen sadece 1 milyar 785 milyon lira harcama yapılmış. 1 milyar 240 milyon lirası ise kâr amacı gütmeyen kurumlara verilmiş. Yani binlerce bağımlı yurttaşımız ve aileleri durumlarına çözüm yolu ararken, mevcut bağımlılıkla mücadele merkezleri yeterli değilken ayrılan bütçe başka kurumlara dağıtılmış. 2026 yılı kamu yatırımı programına baktığımızda ise yine aynı tablo karşımıza çıkıyor.”

‘GÖZ BOYAMA’

Bakırlıoğlu, 2026 yılında AMATEM ve ÇEMATEM yapımı için ayrılan ödeneğin sadece 241 milyon lira olduğuna dikkat çekti. 2026 yatırım programına göre, 6 ilde 210 yataklı AMATEM (34.284 m²) ve 65 yataklı ÇEMATEM (13.150 m²) yapılmaya devam ettiğine işaret eden Bakırlıoğlu, “Projelerin toplam maliyeti 3 milyar 320 milyonken, 2025 sonu itibarıyla toplam harcama sadece 76.6 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 2026 yatırım tutarı ise sadece 241.4 milyon lira. Yani ödenek ve harcamalara baktığımızda maalesef iktidarın yaptığının uyuşturucuyla mücadele değil, ayrılan bütçe rakamlarıyla göz boyama olduğunu üzülerek görüyoruz. Madde kullanım yaşının ilkokula kadar düştüğü ülkemizde, bağımlılıkla mücadele için bu harcama rakamlarını kabul etmek mümkün değil” dedi. Bakırlıoğlu, gençler tedavi sırası beklerken, kamu kaynaklarının kağıt üzerinde kaldığını ya da başka kurumlara aktarıldığını vurguladı.

‘İKTİDAR SINIFTA KALIYOR’

Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Yatak sayıları yeteri kadar artmıyor, merkezler bitmiyor, başvurular karşılanamıyor. Uyuşturucu kullanım yaşının giderek düşmesi ve bağımlılık nedeniyle ölümlere rağmen bağımlılıkla mücadelede kritik önemi bulunan kurumlar, ödeneklerinin tamamını kullanmadı. Emniyet toplam 5.9 milyar TL’lik bağımlılıkla mücadele bütçesinin 1 milyar 40 milyon TL’sini harcadı. Sağlık Bakanlığı’nın 3.3 milyar TL’lik bağımlılıkla mücadele bütçesinden yaptığı harcama ise 1 milyar 785 milyon TL oldu. Bütçe kullanım oranı yüzde 30 olarak hesaplandı. Uyuşturucuyla mücadelede sahaya baktığımızda orada da bir geriye gitme olduğunu görüyoruz. 2024 yılında 262 bin 164 olan uyuşturucu operasyonu sayısı, 2025 yılında 168 bin 796’ya düşmüş. Yani mücadelede hangi açıdan bakarsak bakalım iktidar sınıfta kalıyor.”