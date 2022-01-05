Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek

05 Ocak 2022 Çarşamba, 13:30

EGM'den yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.

Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.