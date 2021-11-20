Emniyet uyardı: e-Devlet şifresiyle dolandırıcılığa dikkat!
Gaziantep’te bir şahsın e-Devlet şifresini çalan 4 şüpheli, şahsa ait gayrimenkulün satışını gerçekleştirdiği sırada yakayı ele verdi. Şüphelilerin mağdura benzeyen bir dublör kullanarak satış işlemini gerçekleştirmeye çalışması ise dikkat çekti.
Gaziantep’te akıl almaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ihbarı üzerine film sahnelerini aratmayan bir operasyon gerçekleştirdi.
F.D. isimli şahsın e-Devlet şifresinin çalan A.B, Ş.A, B.G.T ile M.T. isimli 4 şüpheli müştekiye ait gayrimenkulün satışını gerçekleştirdiği sırada yakayı ele verdi. Şüpheliler önce şahsın e-Devlet şifresini çaldı daha sonra ise şahsa ait 5 bin 100 metrekare olan gayrimenkulünü mağdur F.D’ye benzeyen bir dublör kullanarak satışa çıkardı. Şüpheliler 100 bin TL karşılığında bir vatandaştan kaparo alarak satış işlemleri için Şahinbey Tapu Müdürlüğüne başvurdu. Satış işlemlerinin yapıldığı sırada operasyon düzenleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık nedeniyle yasal işlem başlatıldı.
EMNİYET UYARDI
Yaşanan dolandırıcılık olayının ardından yazılı açıklama yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarına karşın şüpheli bir olay yaşanması halinde vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarını ya da en yakın kolluk birimine gelerek ihbarda bulunmalarının gerektiğini hatırlattı.
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