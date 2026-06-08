Maddi sıkıntılar ve mobbing öğretmeni yaşamdan kopardı: Baskının ve idari körlüğün sonucu

Ağrı Hamur’da Soğanlıtepe İlkokulu’nda görev yapmakta olan Irmak Koparan isimli evinde ölü bulundu İlk bulgular intiharı gösterdi. Eğitim-İş Ağrı Şubesi öğretmenin özellikle görev yaptığı yer ve yaşadığı olaylarla ilgili çevresine sürekli rahatsızlıklarını ilettiğinin bilindiğini açıkladı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN ŞİDDET

Eğitim-İş Ağrı Şubesi olayın aydınlatılması için bazı sorulara yanıt aradı. Sendika, öğretmenin 2025/2026 eğitim öğretim yılı sene başında atandığı Soğanlıtepe İlkokulundan geçerli mazereti olması gerekçesi ile Karakazan ilk ve ortaokuluna görevlendirilmesi yapılmış iken dönem ortasında geçerli mazeretleri devam etmesine karşın kadrosunun bulunduğu Hamur İlçesinin en uzak okulu olan Soğanlıtepe İlkokuluna neden geri gönderildiğini, okula gidiş geliş ulaşım ücreti olarak 3 bin TL gibi fahiş bir yol ücreti ödediğini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine beyan etmesine karşın buna neden seyirci kalındığını, söz konusu tüm bu olaylarda idarecilerin hepsinin aynı sendikanın üyesi olması ve bundan cesaret alarak keyfi uygulamalarına devam etmelerinin tesadüf olup, olmadığını sordu. Sendika tanık öğretmenlerin ifadelerine göre genç öğretmenin okul müdüründen şiddet gördüğünü ve buna karşın görev yerinin değiştirilmediğini bildirdi.

‘LİYAKAT YERİNE SADAKAT ÖDÜLENDİRİLİYOR’

Konuya ilişkin Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da açıklama yaptı. Öğretmenlerin; giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verirken, mesleki itibarlarının sistemli biçimde aşındırıldığı, liyakat yerine sadakatin ödüllendirildiği, yandaş sendikal anlayışların ve liyakatsiz yönetici kadrolarının baskısının giderek arttığı bir düzende görev yapmaya çalıştıklarına vurgu yapan Özbay, “Sorunlarını dile getiren, hakkını arayan ve adalet talep eden eğitim emekçilerinin cezalandırıldığı; susanların, biat edenlerin ve yandaş ilişkiler ağına eklemlenenlerin ödüllendirildiği bir düzen ne eğitimi güçlendirebilir ne de öğretmenini koruyabilir” dedi.

'BU DÜZEN DAHA KAÇ MESLEKTAŞIMIZI HAYATTAN KOPARACAK?'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenen Özbay, “Öğretmenleri yoksulluğa, yalnızlığa, güvencesizliğe ve keyfi uygulamalara mahkûm eden bu düzen daha kaç meslektaşımızı hayattan koparacak? Genç bir kadın öğretmenimiz, görev yerinde yalnız bırakıldı, görmezden gelindi, cezalandırıldı ve sonunda hayattan koparıldı. Bu intihar değil, ihmallerin, baskının ve idari körlüğün sonucudur. Sorumlular susarak kurtulamaz. Bu dosya kapanmayacak, bu düzen hesap verecek. Irmak Koparan’ı unutmayacağız” ifadelerini kullandı.