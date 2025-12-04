Maden işçileri, Dünya Madenciler Günü'nü sahada kutladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu ve şube yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı müesseselerde maden işçileriyle bir araya gelerek 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil Gelik İşletmesi'nde; Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu Armutçuk'ta; Genel Sekreter Yener Arslanbuğa Kozlu'da; Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit Karadon'da; Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ise Üzülmez'de işçilerle buluşarak Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

MADEN ŞEHİTLERİ ANILDI

Amasra'da Şube Başkanı Ümit Çınar, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Aysel Kocabaş ve MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, şube yöneticileriyle, bağlı iş yerlerinde maden işçilerinin gününü tebrik etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, tüm maden işçilerinin Dünya Madenciler Günü'nü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yerin metrelerce altında, yer üstünde, atölyede emeğin ve alın terinin simgesi meslektaşlarımın özel günü. Maden işçisi, 177 yıllık üretim kültürüyle ülkemizin sanayisinin kuruluşundan kalkınmasına kadar her dönemde önemli görevler üstlendi. Depremde, selde ve kendisine ihtiyaç duyulan tüm zorluklarda görevini en iyi şekilde yerine getirerek ülkemizin yüz akı oldu, olmaya da devam ediyor."

Sendika yöneticileriyle tüm müesseselerde işçilerle bir arada olduklarını vurgulayan Yeşil, "Maden şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle andık. Tüm madencilerimize kazasız bir çalışma hayatı diliyorum. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.