Kocaeli'nde zincirleme kaza: Servis minibüsündeki 4 işçi yaralandı!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:38

Güncelleme: 20.07.2023 - 10:07

Kocaeli'nde Hacı Akif Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde zincirleme kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunlaşınca yavaşlayamayan 41 P 3383 plakalı işçi servisi, durur vaziyetteki 34 GHP 156 plakalı otomobile çarptı. Ardından 34 GC 8545 plakalı TIR'ın da servise çarpması üzerine zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince servis minibüsünde yaralandığı tespit edilen 4 işçi ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İşe gidiş saatinde yurttaşlar kontak kapatmak zorunda kaldı. Otomobil ve TIR, sürücüleri tarafından güvenli noktaya çekildi. Servis minibüsünü ise yurttaşlar arkadan iterek güvenli noktaya taşıdıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.