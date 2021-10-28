Maden işçisi göçükten 5 saat sonra sağ kurtarıldı

28 Ekim 2021 Perşembe, 11:44

Edinilen bilgiye göre olay 06.30 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Yerin -485 ila -560 kodlarında yapılan çalışma sırasında Hasan Uğuz isimli maden işçisi göçük altında kaldı. İşçi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil maden ocağının girişine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Maden işçisi bulunduğu yerden kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu işçinin ambulansa alındıktan sonra ambulansa binerek yakından ilgilendi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, olayı şöyle anlattı: