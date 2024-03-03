Maden ocağı izni 2023 yılında 1330’a yükseldi: Yağmur gibi ruhsat veriliyor!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 04:00

Erzincan İliç’te büyük ortağı yabancı olan Anagold tarafından işletilen altın madeninde 13 Şubat’taki faciada siyanürlü toprak altında kalan 9 işçiye 20 gün geçmesine karşın ulaşılamadı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) yeni yayımlanan 2023 Faaliyet Raporu, madencilikteki genel tabloyu ortaya koydu.

6 YILDA 7 KATINI GEÇTİ

Rapora göre, son 7 yılda düzenlenen işletme ruhsatı ve işletme izinlerinde büyük artış oldu. 2017 yılında 184 olan düzenlenen işletme ruhsatı, 2023’te 1330’a yükseldi. 348 olan işletme izni de geçen yıl sonu itibarıyla 1104’e çıktı. 2017’de 1900 olan arama ve işletme ruhsatı sayısı geçen yıl 2 bin 895 olarak gerçekleşti. 2022’de 3 bin 276’ydı. 2017’den bu yana düzenlenen ruhsat sayısı ise (arama ve işletme ruhsatı) 20 bin 250 oldu.

2014’te ihale edilen ruhsat sayısı 434, ihale sonucu düzenlenen ruhsat sayısı da 212’ydi. Geçen yıl ihale edilen ruhsat sayısı 1454, ihale sonucu düzenlenen ruhsat sayısı 454 oldu. İhale geliri 2014’te 24.6 milyon liraydı. Geçen yıl 1.5 milyar liraya çıktı.

Geçen yıl 1.1 milyarı özel sektöre olmak üzere 1.2 milyar TL kömür destek ödemesi yapıldı. Madencilik sektöründe 2019’da 31.7 milyar TL olan ithalat, geçen yıl 46.4 milyar liraya çıktı. Geçen yıl petrol işletme ruhsatı sayılarında dağılım şöyle gerçekleşti: TPAO 93, yerli 31, yabancı 6, yerli+yabancı 27.

‘ORTAM GÜVENLİ DEĞİL’

Raporun sonundaki değerlendirme bölümünde “tehditlere” de yer verildi. Tabii kaynakların ara ve uç ürüne dönüştürülmesi süreçlerinde dışa bağımlı olunduğuna işaret edilen raporda, diğer “tehditlerden” bazıları da şöyle sıralandı:

“Yatırımcılara gerekli düzeyde güven ortamının sağlanamaması nedeniyle yatırımların farklı ortama kayma olasılığı. Alanında yetişmiş personelin yurtdışına yönelmesi ve risk içeren bir sektör olmasından dolayı insanların çalışmayı tercih etmemesi.”

Raporda, yabancı yatırımcıların ilgisi de “fırsat” olarak değerlendirildi. Bu “fırsatlar” şöyle sıralandı: “Jeopolitik konum nedeniyle tabii kaynaklar alanında yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisinin artması. Yabancı şirketlerin ülkemizdeki madenler için yapmış oldukları yatırımlar.”

