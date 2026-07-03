Maden ocağında tavandan taş düştü: 1 işçi ağır yaralı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 1 işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah vardiyasında yer altında üretim çalışması sırasında 20 yaşındaki maden işçisi Ö.Ö, tavan tahkimatından taş düşmesi sonucu başından yaralandı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.