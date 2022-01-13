Maden ocağında zehirlenme: Durumları ağır

İzmir'in Tire ilçesinde, kömür ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen maden işçileri Yakup Yaşar (22) ve Fatih Gökoğlu (36) hastaneye kaldırıldı.

DHA
13 Ocak 2022 Perşembe, 20:42
Maden ocağında zehirlenme: Durumları ağır
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İzmir'e bağlı Tire ilçesinin Akçaşehir Mahallesi yakınlarındaki bir linyit madeninde çalışan işçilerden Yakup Yaşar ile Fatih Gökoğlu, saat 16.00 sıralarında, yerin altındaki kullanılmayan galerilerden birinde arkadaşları tarafından yarı baygın halde bulundu.

DURUMU AĞIR

Yoğun şekilde karbonmonoksit gazı soludukları iddia edilen 2 işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerden Yaşar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayı haber alarak hastaneye gelen iki işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. İki işçinin kullanılmayan galeriye neden girdikleri araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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