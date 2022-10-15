Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor

15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:56

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaval ve Aziz Köse'nin cenazesi toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaval'ın cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Aladağ Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Kaval için burada helallik alındı, dua edildi. Cenaze töreninde, Kaval'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Maden ocağında 3 yıl önce çalışmaya başladığı öğrenilen Kaval'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene Kaval'ın yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç, AKP Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Maden işçisinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madenci arkadaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde amca Necati Köse, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

"15 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU"

Aziz Köse'nin cenazesi, namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Köse'nin amcası Necati Köse, 3 sene önce kurayla işe giren yeğeninin bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi.

"GENÇLİĞİNE DOYAMADI YAVRUM"

Maden işçisi 22 yaşındaki Yasin Çelik için de Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde cenaze töreni düzenlendi. Anne Habibe Çelik’in “Gençliğine doyamadı yavrum, su gibi delikanlıydı yavrum” feryadı yürekleri dağladı. Baba Ömer Çelik çok üzgün olduğunu, oğlunun ölüm haberini sabah saatlerine kadar öğrenemediğini söyledi. 22 yaşındaki Yasin Çelik’in naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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