Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor
Amasra'daki maden ocağındaki patlamada 41 işçi yaşamını yitirdi. Maden işçilerinden Emrah Kaval, Aziz Köse, Yasin Çelik, Gökhan Mercan, Mehmet Kara, Berkay Pınaroğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaval ve Aziz Köse'nin cenazesi toprağa verildi.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaval'ın cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Aladağ Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.
Kaval için burada helallik alındı, dua edildi. Cenaze töreninde, Kaval'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü.
Maden ocağında 3 yıl önce çalışmaya başladığı öğrenilen Kaval'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene Kaval'ın yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç, AKP Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Maden işçisinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madenci arkadaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde amca Necati Köse, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
"15 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU"
Aziz Köse'nin cenazesi, namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Köse'nin amcası Necati Köse, 3 sene önce kurayla işe giren yeğeninin bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi.
"GENÇLİĞİNE DOYAMADI YAVRUM"
Maden işçisi 22 yaşındaki Yasin Çelik için de Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde cenaze töreni düzenlendi. Anne Habibe Çelik’in “Gençliğine doyamadı yavrum, su gibi delikanlıydı yavrum” feryadı yürekleri dağladı. Baba Ömer Çelik çok üzgün olduğunu, oğlunun ölüm haberini sabah saatlerine kadar öğrenemediğini söyledi. 22 yaşındaki Yasin Çelik’in naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
3 YILDIR ÇALIŞIYORDU
Evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Gökhan Mercan, Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Mercan’ın, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda işe girdiği öğrenildi.
1 HAFTADIR YILLIK İZİNDEYDİ
Maden işçisi Mehmet Kara (42) ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü’nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara’nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi. Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
2019 YILINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ
Maden işçisi Berkay Pınaroğlu (23) için de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı. Berkay Pınaroğlu’nun babası Nazif Pınaroğlu, cenazede gözyaşı döktü. Muratbey köyünde toprağa verilen Berkay Pınaroğlu'nun, 2019’daki işçi alımı ile TTK’de çalışmaya başladığı öğrenildi.
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