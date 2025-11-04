Maden şirketleri çevre katliamına doymadan devam ediyor, proje sahası 21’e katlanacak: Torosların yıkımı!

Türkiye’nin birçok noktasında maden baskısı sürerken her gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yeni başvuru yapılıyor. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında paralel olarak başlayıp Irak sınırına kadar giden Toros Dağları coğrafyası da maden işgali altında. Mersin Toroslar’daki Arslanköy Mahallesi’nde bentonit işleten Berus Maden İşletmeleri Anonim Şirketi, geçen aylarda uçak, otomobil ve elektronik cihazlarda kullanılan boksit ocağında üretim ve patlatıcı patern değişikliğine onay almıştı. Bu onayla birlikte toplam üretim yıllık 1 milyon tona çıkarılmıştı.

PATLATMA YAPACAK

Şirket bakanlığa yeni yaptığı başvuruyla da 23.77 hektarlık alandaki madenini 21’e katlayacak. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başlatılan proje Mersin ve Karaman’ı kapsayacak. Toplanda 510.66 hektarlık mera, orman ve tarla vasfındaki arazilerde açık ocak şeklinde maden işletilecek. Bu alan da 719 futbol sahası büyüklüğündeki alana denk geliyor.

Yılda sekiz ay, ayda ise 25 gün çalışma yapılacak olan madende ortalama üç günde iki patlatma yapılacak. Bu da ayda 17, yılda ise 130 patlatmaya karşılık geliyor. Bir patlatma sırasında 33- 34 delik delinecek. Her bir deliğe ise ANFO tipi patlayıcı ve dimanit yerleştirilecek. Yılda yaklaşık 179 bin 400 kilogram ANFO ve 4 bin 386 dinamit kullanılacak.

Öte yandan proje alanı “ekolojik niteliği korunacak alan” statüsünde yer alıyor. ÇED raporunda yer alan bilgilere göre, alanda dört endemik bitki bulunuyor. Bunlar ise obrizya, gül kazteresi, sıkgeven ve bozcaboğum. Bölgede endemik olarak toros kertenkelesi de yaşıyor.

Şirket ÇED sürecini yeni başlattığı için dosya henüz genişletilmedi. Daha sonra kaç ağaç kesileceği ve yurttaşın düşüncüleri gibi detaylar belli olacak.