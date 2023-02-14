Madenciler, 15 milyon değerinde ziynet eşyasını kolluk kuvvetlerine teslim etti

Deprem bölgesinde görev yapan maden işçileri, arama ve kurtarma çalışmaları sırasında buldukları ziynet eşyalarını kolluk kuvvetlerine teslim etti.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:04
Madenciler, 15 milyon değerinde ziynet eşyasını kolluk kuvvetlerine teslim etti
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Depremin vurduğu illerde görev yapan maden işçileri, arama ve kurtarma çalışmalarında kurtardıkları yüzlerce canın yanı sıra buldukları ziynet eşyaları ve paraları da kolluk kuvvetlerine teslim ediyor.

Hatay’da görev yapan maden işçileri, arama sırasında ziynet eşyaları ve paralardan oluşan kıymetli eşyaları jandarma ekiplerine teslim etti. Tutanak altına alınan eşyaların maddi değerinin 15 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Maden işçilerinin bölgedeki çalışma azmi ve davranışları yurttaşları tarafından takdirle karşılanıyor.


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