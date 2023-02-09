Madenciler, anne- kızı 65 saat sonra enkazdan kurtardı

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri, Kahramanmaraş’ta depremden 65 saat sonra Sevim Toygun ve 4 yaşındaki kızı Melisa’yı enkaz altından kurtardı.

DHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 00:10
Madenciler, anne- kızı 65 saat sonra enkazdan kurtardı
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Zonguldak’tan Kahramanmaraş’a giden maden işçileri, Trabzon Caddesi'nde yıkılan Ferhat Apartmanı enkazından ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Diğer kurtarma ekiplerinin de desteğiyle maden işçileri, 8 saat süren kurtarma çalışmasının ardından enkaz altında kalan Sevim Toygun ile 4 yaşındaki kızı Melisa’ya ulaştı.

Anne ve kızı enkaz altından çıkarılırken, madenciler büyük sevinç yaşadı. Anne- kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 



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