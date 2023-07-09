Madenciler Tahir Çetin ve Faik İnter ölüm yıldönümlerinde Soma'da anıldı
Maden işçilerinin Ankara yürüyüşü sonrası Soma’ya dönerken geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve madenci Ali Faik İnter anıldı.
Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin ve madenci Ali Faik İnter, maden işçilerinin 2 yıl önce Ankara yürüyüşünün ardından 9 Temmuz 2021 tarihinde dönüş yolunda yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirmişti. Çetin ve İnter için bugün Manisa Soma’da anma programı düzenlendi.
Madenciler için anma programının görüntüleri Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın sosyal medya hesabında; “Öfkemizi bilendik, ölümsüz önderlerimiz için Madenci Anıtı’na yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Ölümsüz Genel Başkanımız, önderimiz, abimiz Tahir Çetin; İşçi sınıfımızın sıra neferi önderi, önderimiz, kardeşimiz Ali Faik İnter kavgamızda yaşıyor” notuyla paylaşıldı.
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