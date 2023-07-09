Madenciler Tahir Çetin ve Faik İnter ölüm yıldönümlerinde Soma'da anıldı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 23:47

Güncelleme: 09.07.2023 - 23:47

Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin ve madenci Ali Faik İnter, maden işçilerinin 2 yıl önce Ankara yürüyüşünün ardından 9 Temmuz 2021 tarihinde dönüş yolunda yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirmişti. Çetin ve İnter için bugün Manisa Soma’da anma programı düzenlendi.

Madenciler için anma programının görüntüleri Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın sosyal medya hesabında; “Öfkemizi bilendik, ölümsüz önderlerimiz için Madenci Anıtı’na yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Ölümsüz Genel Başkanımız, önderimiz, abimiz Tahir Çetin; İşçi sınıfımızın sıra neferi önderi, önderimiz, kardeşimiz Ali Faik İnter kavgamızda yaşıyor” notuyla paylaşıldı.