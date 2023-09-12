Madencilerin grevi sürüyor

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan 190 işçinin, kesilen maaşları ve aylardır ödenmeyen alacakları nedeniyle yerin 500 metre altında başlattıkları eylem sürüyor.

Türkiye Maden İşleri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, “Firma bu zamana kadar nerede bir işçisi varsa hepsini mağdur etmiştir. Şirketin son taahhütlerine göre bazı ücretlerin ayın 15’ine kadar ödenmesi, 20’sinde de sigortanın yansıması gerekiyor. 20’sine kadar vaatlerini yerine getirmezse ya yeraltına gireceğiz ya da büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz” dedi.

Grevde olan maden işçisi ise, “Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu şirket bizi yıllardır çok yordu; bir an önce netleşsin, çıkışımı alıp ayrılmak istiyorum” diye konuştu. Yavaş’tan destek Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, eylemde olan maden işçilerine okulların açılması öncesi kişi başı 5’er bin TL tutarında “sosyal destek yardımında” bulunduğu öğrenildi.

