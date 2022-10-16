Erdoğan'a sert tepki: 'Kader planı değil acil durum planı yap'

16 Ekim 2022 Pazar, 10:47

Ülke gündemi bir kez daha maden faciasıyla sarsıldı. Bartın’da 41 madenincinin iş cinayetinde yaşamını yitirmesi üzerine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalrı ise tepki çekti. Erdoğan, Bartın faiciasıyla ilgili “kader” yorumunda bulunurken “Neden en kötü kader Türkiye’nin” sorusu akıllara geldi. Öyle ki Dünya Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre Avrupa’da maden kazalarında en çok can kaybı Türkiye’de.

EN FAZLA İŞ ÖLÜM TÜRKİYE'DE

ILO verilerine göre Avrupa’da en fazla maden kazası gerçekleşen ülke Türkiye. Türkiye’de maden kazalarında gerçekleşen ölümler tüm Avrupa’nın toplamından fazla. Buna göre Türkiye’de 2021 yılında 75 işçi maden kazalarında yaşamını yitirdi.

Türkiye’de maden kazalarında kendisine en yakın ülke Ukrayna’dan 2 kat fazla iş cinayeti gerçekleşti. Ukrayna’da 2020 yılında maden kazalarında 30 ölüm gerçekleşti. Polonya’da 14 ölüm, Romanya’da ise 7 ölüm meydan geldi.

Avrupa’da 2020 yılında 13 ülkede maden kazaları nedeniyle hiç ölüm gerçekleşmedi. Belçika, Norveç, Hollanda gibi madenciliğin yoğun olduğu ülkelerde bile madenciler iş cinayetlerinde ölmedi.

ILO'nun listesi şu şekilde:

KADER PLANI YAPMA, ÖNLEM AL

Prof. Dr. Aziz Çelik de Erdoğan’ın “kader” sözlerine tepki gösterdi. Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İşçi ölümleri, iş cinayetleri kuralla, denetimle, hukukla, planla ve bilimle önlenir. Kadere havale ederek değil! Kanun işverene ‘acil durum planı yap’, ‘önlem al’, ‘ölçüm yap’ diyor, kader planı değil! ILO'ya göre Avrupa ve Türkiye'de madencilik sektöründe ‘iş kazası’ sonucu ölüm sayıları! Neden Türkiye'nin kaderi en kötüsü?”

ILO'ya göre Avrupa ve Türkiye'de madencilik sektöründe "iş kazası" sonucu ölüm sayıları!

Neden Türkiye'nin kaderi en kötüsü?

(En son elde edilebilen veriler)

Kaynak: ILOSTAT explorer#Amasra pic.twitter.com/PBBNwb7SR4 — aziz çelik (@EmeginHalleri) October 15, 2022