Madenciyi döven Yusuf Yerkel’in ismi Ticaret Bakanlığı listesine girdi
Eski Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, tepkilere rağmen Almanya’daki görevine resmen başladı. Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanan Yerkel'in ismi Ticaret Bakanlığı’nın “Yurtdışı Teşkilatı” listesine dahil edildi.
Manisa Soma’da, 13 Mayıs 2014’te yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrası düzenlenen eylemde yere düşen maden işçisini tekmelemesiyle gündeme gelen eski Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, Almanya’daki görevine resmen başladı.
PROTESTO EDİLMİŞTİ
Yerkel’in Frankfurt Ticaret Ataşeliği’ne atanacağı ocak ayında basına yansımış ancak bu atamadan sorumlu kurum olan Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama gelmemişti. Yerkel’in Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanacağı haberleri üzerine Almanya’daki Türklerin üyesi olduğu yaklaşık 30 sivil toplum örgütü Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapmış ve Yerkel’in Almanya tarafından “istenmeyen kişi” ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.
SÜRESİ DOLDU
Yerkel’in göreve atanacağı haberlerinin ardından dört yıldır Frankfurt Ticaret Ataşesi olan ve 2021 yılı sonunda görev süresi dolan Tansu Günendi’nin ismi, şubat ayında Ticaret Bakanlığı’nın “Yurtdışı Teşkilatı” listesinden çıkarılmıştı. Şubat ayı sonunda resmen göreve başladığı haberleri çıkan Yerkel’in ismi geçen hafta itibarıyla Ticaret Bakanlığı’nın “Yurtdışı Teşkilatı” listesine dahil edildi. Böylece Yerkel, resmen “Frankfurt Ticaret Ataşesi” oldu.
İŞÇİYE CEZA, YERKEL’E YURTDIŞI GÖREVİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem müdür yardımcısı olan Yusuf Yerkel, yere düşen madenciyi tekmelemiş, olay tepki çekmişti. Yerkel, olayın ardından yedi gün iş göremezlik raporu almış, tekmelediği madenci hakkında “kamu malına zarar vermek” suçlamasıyla 10 ay hapis ve para cezası çıkmıştı.
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