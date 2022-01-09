Madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a ticari ataşe olarak atanması tepki çekti
Manisa Soma'da 2014’te yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasını protesto eden bir vatandaşı tekmeleyen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atandığı ortaya çıktı. Birçok siyasetçi bu atamayı protesto ederken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Elektriğe, akaryakıta, vergi ve harçlara fahiş zamlar yapılacak ki millete tekme atan saray danışmanlarının çarkları dönsün" dedi.
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü madende 301 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı iken ilçeyi ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, polislerin arasındaki bir protestocuyu tekmelerken görüntülenmişti.
Yusuf Yerkel’in, Ticaret Bakanlığı tarafından kısa süre önce Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atandığı ortaya çıktı.
Bu duruma birçok siyasetçi tepki gösterdi. Bazı tepkiler şöyle:
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Elektriğe, akaryakıta, vergi ve harçlara fahiş zamlar yapılacak ki millete tekme atan saray danışmanlarının çarkları dönsün. Avrolu mansıplarını alsın. Saray yanaşmalarının, beslemelerinin dönen çarkına milletimiz çomağını pek güzel sokacak. Erdoğan’ın telaşı da, korkusu da bu.
Elektriğe, akaryakıta, vergi ve harçlara fahiş zamlar yapılacak ki millete tekme atan saray danışmanlarının çarkları dönsün.— Faik Öztrak (@faikoztrak) January 9, 2022
Avrolu mansıplarını alsın.
Saray yanaşmalarının, beslemelerinin dönen çarkına milletimiz çomağını pek güzel sokacak.
Erdoğan’ın telaşı da, korkusu da bu. pic.twitter.com/lM1dGS6VOT
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: Soma maden işçisine tekme atarak hafızalarımıza kazınan, utanç abidesi Yusuf Yerkel'i Frankfurt'a "ticari ateşe!" atamak, tam da size yakışırdı!
Soma maden işçisine tekme atarak hafızalarımıza kazınan, utanç abidesi Yusuf Yerkel'i Frankfurt'a "ticari ateşe!" atamak, tam da size yakışırdı! pic.twitter.com/wbnviazPI4— Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) January 9, 2022
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel, "ticari ateşe" olarak Frankfurt'a atandı. Masrafları da vergilerimizle karşılanacak. Egemen Bağış'ı Prag'a, Merve Kavakçı'yı Malezya'ya, Şaban Dişli'yi Lahey'e elçi yaptılar. Böyle yönetimin böyle elçileri olur! Malumun ilanı..
Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel, "ticari ateşe" olarak Frankfurt'a atandı. Masrafları da vergilerimizle karşılanacak.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) January 9, 2022
Egemen Bağış'ı Prag'a, Merve Kavakçı'yı Malezya'ya, Şaban Dişli'yi Lahey'e elçi yaptılar.
Böyle yönetimin böyle elçileri olur! Malumun ilanı.. pic.twitter.com/TXQClYHir5
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: 301 işçimizi kaybettiğimiz Soma maden faciası sonrası protestoda bulunan maden işçisini acımasızca tekmeleyen Yusuf Yerkel’i Frankfurt'a 'ticari ateşe' olarak atadılar. Nereye atanırsan atan, mükafatın ne olursa olsun gelecekte hep bu utanç verici kareyle hatırlanacaksın Yusuf!
301 işçimizi kaybettiğimiz Soma maden faciası sonrası protestoda bulunan maden işçisini acımasızca tekmeleyen Yusuf Yerkel’i Frankfurt'a 'ticari ateşe' olarak atadılar. Nereye atanırsan atan, mükafatın ne olursa olsun gelecekte hep bu utanç verici kareyle hatırlanacaksın Yusuf! pic.twitter.com/Uz0FDajQHv— Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) January 9, 2022
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: AKP döneminde millete söven ihale zengini, geber diyen müdür, döven ise ballı maaşlı koltuk sahibi oluyor! Son olarak madenci tekmeleyen Saray'ın adamı Yusuf Yerkel, Frankfurt’ta ticari ateşe oldu.
AKP döneminde millete söven ihale zengini, geber diyen müdür, döven ise ballı maaşlı koltuk sahibi oluyor! Son olarak madenci tekmeleyen Saray'ın adamı Yusuf Yerkel, Frankfurt’ta ticari ateşe oldu. pic.twitter.com/QCcVjiL3hn— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 9, 2022
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: Tekmeci müşavir Yusuf Yerkel Frankfurt ticaret ataşesi olarak tayin edilmiş! Dış ticaret uzmanı olmayan bu kişi hangi nedenle bu makama atandı?”
Tekmeci müşavir Yusuf Yerkel Frankfurt ticaret ataşesi olarak tayin edilmiş!— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) January 8, 2022
Dış ticaret uzmanı olmayan bu kişi hangi nedenle bu makama atandı?@Akparti
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