Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu

Bartın’da maden ocağında meydana gelen facia sonrası kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisi gözyaşlarına boğuldu.

İHA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 09:23
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TTK Amasra Müessesesine bağlı maden ocağında dün meydana gelen patlama sonrası ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

Maden ocağındaki kurtarma çalışmalarına katılan Muhammed Başol isimli bir maden işçisi yerüstüne çıktıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

Arkadaşlarının teselli ettiği maden işçisi gözyaşlarıyla birlikte arkadaşlarına sarıldı.


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