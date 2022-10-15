Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu
Bartın’da maden ocağında meydana gelen facia sonrası kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisi gözyaşlarına boğuldu.
TTK Amasra Müessesesine bağlı maden ocağında dün meydana gelen patlama sonrası ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.
Maden ocağındaki kurtarma çalışmalarına katılan Muhammed Başol isimli bir maden işçisi yerüstüne çıktıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.
Arkadaşlarının teselli ettiği maden işçisi gözyaşlarıyla birlikte arkadaşlarına sarıldı.
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