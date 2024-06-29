'Madımak' belgeselinin gösterimi yapıldı: 'Devlet özür dilemedi, katliamın üstü örtüldü'

Yayınlanma: 29.06.2024 - 18:15

Güncelleme: 29.06.2024 - 18:16

Programda Madımak Oteli’nde yaşamını yitirenlerin aileleri, Cumartesi Anneleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat katıldı.

‘DEVLET ÖZÜR DİLEMEDİ’

Programda yönetmenliğini Eylem Şen’in üstlendiği ‘Unutulmayan’ isimli Sanal Müze Filmi gösterimi yapıldı ardından ise Yönetmen Ümit Kıvanç’ın imzasını taşıyan ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun yapımcılığını üstlendiği ‘Çok Kötü Bir Şey Oldu - Madımak Katliamı ve Ötesi Üzerine Bir Film" belgeselinin özel gösterimi yapıldı.

Belgesel gösteriminin ardından söz alan Madım Katliamı Hafıza Merkezi Genel Koordinatörü ve Sanal Müze Yönetmeni Eylem Şen, “Bundan tam 31 yıl önce Sivas’ta ailevilere yönelik bir pogrom gerçekleşti. 31 yıldır devlet özür dilemedi, bir toplumsal yüzleşme yaşanmadı. Burdaki devlet suçuyla yüzleşilmediği gibi üstü örtüldü” dedi.

‘YENİ BİR ŞEY SÖYLEMİYORUZ’

Şen’in ardından Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat söz aldı. Mat, “31 yıldır sürekli aynı şeyleri söylüyoruz, katliama dair yeni bir şey söyleyemiyoruz. 31 yıldır katliama dair adaletin işletilmediği, unutturulması adına devlet elinden gelen her türlü çabayı ortaya koydu” dedi.

Etkinlikte söz alan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe, “2 Temmuz 1993’te yakılan Madımak Oteli’nin ateşi de ışığı da sönmedi. Bu ateş ilk defa Sivas’ta da yakılmamıştı. Bu ateş Türkiye’nin dört bir yanında zaten yanıyordu” dedi.

‘ALEVİLERİ DÜŞMAN GÖREN ZİHNİYET’

Daha sonra söz alan otelden sağ kurtulanlardan Halk Ozanı Ali Çağan, “1993’te sırtımıza sazımızı aldık, Sivas’ta Pir Sultan Abdal’ın memleketinde türkülerimizi söylemeye, semah dönmeye gittik. Hiçbirimizin aklına bütün dünyanın gözü önünde 8 saat boyunca otelin içerisinde insanların yakılacağı aklımıza gelmemişti” dedi.

Sanal Müze tanıtım filminin Sözlü Tarih ekibinden Prof.Dr Şükrü Aslan, “Sanal Müze için asıl görüştüğümüz kitle bu sürecin mağdurlarıydı. Sanal müzeyi birçok kez izledim ve her izlediğimde içim parçalanıyor. Alevilerin düşmanı yoktur ama Alevileri ezelden beri düşman gören zihniyet bir türlü ortadan kalkmıyor” dedi.

‘PEK ÇOK OLAY YAŞANDI’

Konuşmaların ardından “Alacakaranlıkta 30 Yıl: Madımak Katliamı" isimli belgeselin yönetmeni Yücel Tunca, belgeseli anlattı. Program son olarak “Çok Kötü Bir Şey Oldu - Madımak Katliamı ve Ötesi Üzerine Bir Film" belgeselinin özel gösterimi ile sona erdi.

Yönetmen Ümit Kıvanç, “Hakikati ortaya çıkarmaya yönelik bir şey yaptığınız zaman geleceğe de bir şey bırakmış oluyorsunuz. Türkiye de büyüklü küçüklü Sivas Katliamı gibi pek çok olay yaşandı. Bunları yaşamış olmamıza rağmen hala bundan sonra böyle bir şey olmaz diyemiyoruz” dedi.