Madımak Katliamı Hafıza Merkezi İstanbul'da tanıtım ve özel gösterim düzenleyecek

Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:36

Güncelleme: 27.06.2024 - 16:36

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, İstanbul'da bir tanıtım ve belgesel özel gösterimi programı düzenleyecek.

29 Haziran Cumartesi günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek program, saat 13.00'te Sanal Müze’nin anlatıldığı 50 dakikalık animasyon film "Unutulmayan" (Evergreen) ile başlayacak.

Saat 14.00’te Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'nin şimdiye kadar hayata geçirilen bölümleri, yönetmen ve koordinatörleri tarafından interaktif bir sunumla basına ve davetlilere aktarılacak.

Saat 15.30’da ise yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı “Çok Kötü Bir Şey Oldu” - Madımak Katliamı ve Ötesi Üzerine Bir Film’in İstanbul özel gösterimi gerçekleşecek.

MADIMAK KATLİAMI HAFIZA MERKEZİ HAKKINDA

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, Sivas'ta Alevilere yönelik gerçekleştirilmiş katliam karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı ve sorumluluk alınmasını sağlamayı amaçlayan bir yüzleşme çağrısı olarak hayat buldu. Bu anlamıyla Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, hakikatlerin toplumsal hafızada yer edinmesi, dünyaca tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için inşa edildi.

Dijital Kütüphane, Sanal Müze, Belgesel, Web Belgesel, Sözlü Tarih Görüşmeleri ve Röportajlardan oluşan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, web ortamında hazırlanmış bir anıt olarak tasarlandı.

Yapımcılığını Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK), Proje Koordinatörü ve Kreatif Yönetmenliğini Eylem Şen’in üstlendiği projenin Müzik Koordinatörlüğünü Kemal Dinç üstleniyor. Projenin AABK Madımak Komitesi’nde ise Nevin Kamilagˆaogˆlu, Hu¨seyin Mat, Ali C¸agˆan, Cafer Kaplan ve Erdal Kılıc¸kaya bulunuyor.

Projenin 5 ana bileşeni bulunuyor:

Yönetmenliğini Ümit Kıvanç'ın yaptığı “Çok Kötü Bir Şey Oldu” - Madımak Katliamı ve Ötesi Üzerine Bir Film adını taşıyan belgesel Madımak Katliamı’nı ele alan en kapsamlı görsel çalışma olmanın yanı sıra Alevilerin uğradığı baskı, eşitsizlik, ayrımcı politikalar, katliamlar ve bunlara karşı Alevi toplumunun yakın tarihte yürüttüğü mücadelenin de bir panoramasını sunma özelliği taşıyor. Toplam dört saat, iki bölümden oluşan belgeselin orijinal müzikleri Erdal Erzincan tarafından bestelendi. Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Edremit, Samsun gösterimlerinin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe gibi pek çok dile çevrilen belgeselin yurtdışı galası da Almanya’da yapılacak. Belgesel filmin ayrıca birçok ülkede özel gösterimleri de planlanıyor.

Kreatif Koordinatörlüğünü Duygu Tatar’ın üstlendiği Dijital Kütüphane, Madımak Katliamı'na ilişkin 30 yıldır üretilen her türlü yazılı, görsel ve işitsel materyalin bir arada olduğu ve kamusal erişime sunulduğu bir dijital platform olarak tasarlandı.

Yönetmenliğini Eylem Şen’in yaptığı Sanal Müze Madımak Oteli'nin bir “utanç müzesi” yapılması gerekliliğini tüm dünyaya göstermek ve orada hayatını kaybeden 33 canımızın anılarını, düşlerini, umutlarını sonsuzluğa taşımak için, dünyanın neresinde olursa olsun gökyüzüne bakan herkesin görebileceği bir web anıt olarak inşa edildi. Dijital ortamda, 360° etkileşim kurulabilir bir şekilde 3D olarak tasarlanan Sanal Müze’nin Türkçe seslendirmesi Memet Ali Alabora’ya, İngilizce seslendirmesi ise Richard Hamer’a ait. Ayrıca yönetmenliğini yine Eylem Şen’in yaptığı "Unutulmayan" (Evergreen) adlı Sanal Müze tanıtım filminin Türkçe seslendirmesini yine Memet Ali Alabora, İngilizce seslendirmesini ise oyuncu Maxine Peake yaptı.

Koordinatörlüğünü Şükrü Aslan’ın üstlendiği Sözlü Tarih ekibinde Kelime Ata, M. Hakan Koc¸ak ve Ozan C¸avdar bulunuyor. Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’nin ana bileşenlerinden biri olan Sözlü Tarih; Ankara, İstanbul, Balıkesir, Tokat, Sivas, Yalova, Varsseveld (Hollanda) ve Köln’de (Almanya) 128 kişiyle yapılan görüşmeler ve röportajlardan oluşuyor. Katliamda yakınlarını kaybedenler, katliamdan sağ çıkanlar, tanıklar, dönemin bürokratları, milletvekilleri, ilgili bakanlar, Sivas Madımak Katliamı Davası avukatları, PSAKD bileşenleri ve Sivas Madımak Katliamı’nı pek çok açıdan değerlendiren akademisyenlerle yapılan bu kapsamlı görüşmeler, hafıza merkezinin diğer bölümlerine kaynak olmasının yanı sıra toplumsal hafızanın inşası ve adalet mücadelesi açısından tarihe büyük harflerle bir not düşüyor.

Yönetmenliğini Yücel Tunca’nın yaptığı "Alacakaranlıkta 30 Yıl: Madımak Katliamı" web belgeseli, 2 Temmuz 1993 Cuma günü Sivas’ın üstüne çöken karanlığın içinde görünmez kılınmaya çalışılan hakikate ve otuz yıldır gerçek anlamda sağlanamayan adalete ulaşma çabalarına katkıda bulunmak için, katliamda öldürülenlerin anısına hazırlandı.