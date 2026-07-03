Madımak Katliamı'nın yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanında adalet çağrısı: ‘Unutmadık, unutturmayacağız’

Sivas Madımak Katliamı'nın yıldönümünde Türkiye'nin birçok kentinde yürüyüşler, basın açıklamaları ve anma programları düzenlendi. Anmalarda ortak mesaj, katliamın unutulmayacağı, faillerin ve sorumluların yargılanması gerektiği ve Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesi talebi oldu.

SANCAKTEPE'DE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

İstanbul Sancaktepe'de Sancaktepe 2 Temmuz İnisiyatifi'nin çağrısıyla Vatan Ortaokulu önünde toplanan yurttaşlar, Demokrasi Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.

Katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerinin tek tek okunmasının ardından katılımcılar "Yaşıyor" diyerek karşılık verdi. Yürüyüş, basın açıklaması ve kurum temsilcilerinin konuşmalarıyla sona erdi.

"BU DAVA BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen anmada konuşan Köyceğiz Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Nezahat Doğan, Madımak Katliamı'nın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirterek, "İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz. Bu dava biz bitti demeden bitmez" dedi.

Doğan, Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesi ve cemevlerinin anayasal güvenceye kavuşturulması çağrısında bulundu.

ESKİŞEHİR'DE SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Eskişehir'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı öncülüğünde sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Vakıf Başkanı Ufuk Uysal, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, o ateşin dumanı adaletin üzerinde tüttüğü sürece bu yara kapanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesi çağrısını yineledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise "2 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

TUNCELİ'DE "KATLİAM GÖZ GÖRE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Tunceli'de Dersim Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, Madımak Katliamı'nın örgütlü bir saldırı olduğu vurgulandı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tunceli Şube yöneticisi Çağdaş Bagaç, katliam sırasında kamu görevlilerinin gerekli müdahaleyi yapmadığını savunarak, "Göz göre göre gerçekleşen bu katliam, Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır" dedi.

Açıklamada, Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesi ve katliamın tüm sorumlularının yargılanması talep edildi.

ADIYAMAN'DA CEZASIZLIK TEPKİSİ

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu da yaptığı açıklamada, Madımak Katliamı'nın insanlığa karşı işlenmiş ağır bir suç olduğunu belirterek dosyanın yeniden ele alınmasını istedi.

Platform, kamu görevlileri dahil tüm sorumlular hakkında etkili soruşturma yürütülmesini, Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesini ve insanlığa karşı suçlarda zamanaşımını ortadan kaldıracak yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Açıklama, "Unutmadık, unutturmayacağız. Hakikat ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajıyla sona erdi.