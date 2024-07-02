Madımak'ta katledilen aydınlar anısına denize karanfil bırakıldı
Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nde 33 aydının katledilmesinin üzerinden 31 yıl geçti. Katliamda yaşamını kaybedenler İzmir’de çeşitli etkinliklerle anıldı.
Alevi Bektaşi Federasyonu’nun Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlediği etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, STK’ler, meslek örgütleri ve siyasi partiler katıldı.
“Her yer Madımak, her yer yanıyor. Sivas’93. Unutmadık, unutmayacağız” yazan ve katledilen aydınların fotoğrafların bulunduğu pankartı açan yurttaşlar, “Sivas’ı unutma unutturma”, “Sivas sönmeyecek”, “Sivas’ı yakanlar AKP’yı kuranlar”, “Özgür, laik, demokratik Türkiye”, “Unutmak yok affetmek yok helalleşmek yok”, “Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek” “Anaların öfkesi katilleri boğacak”, “Sicas’ın hesabı sorulacak” sloganı attı. Grup daha sonra katledilenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Basın açıklamasını okuyan Alevi Bektaşi Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu Gülbahar Kaplan, Madımak katliamının insanlık suçu olduğunu ve zaman aşımı olamayacağını aktardı.
Açıklamanın ardından katledilen aydınların isimleri tek tek okunarak dakikalarca alkışlandı. Daha sonra sloganlarla Gündoğdu Meydanı’na yürüyen yurttaşlar İzmir Körfezi’ne katledilenler anısına karanfil bıraktı.
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