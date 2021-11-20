Madrid’le dıyalogdan Atina rahatsız!

20 Kasım 2021 Cumartesi, 01:22

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ev sahipliğinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Fransa Dışişleri Bakanı Yves le Drian ve Mısırlı mevkidaşları Semih Şükri bir araya geldi.

Dendias, Fransız mevkidaşı Le Drian ile ikili bir görüşme de yaptı. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Dendias görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği ülkelerinin “Fransa’nın örneğini takip edip, savaş çıkarma tehdidinde bulunan ülkelere silah satmalarını” söyledi. Dendias’ın bu ifadeleri geçen çarşamba Ankara’yı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e atıf olarak yorumlandı.

Yunanistan ile Fransa arasında 28 Eylül’de Paris’te imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması’na vurgu yapan Dendias, ikili ilişkilerdeki gelişmeye işaret ederken anlaşmanın üçüncü bir ülkeyi tehdit etmediğini savundu.

Habere göre görüşmede Sahel, Libya, Batı Balkanlar konusu da ele alındı. Sanchez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte işbirliği mesajı vermişti. Erdoğan, uçak gemisi dahil savunma sanayii alanındaki ortak projelere dikkat çekmişti.