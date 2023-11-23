Mafya, ilkokuldan sonra devlet hastanesine de yardım yapmış

Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.11.2023 - 03:00

Hastanenin sosyal medya hesabından, birçok farklı cinayet suçlamasıyla tutuklu bulunan Ürün’e yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ettiği bir masaj yayımlandı.

Hastanenin 8 Şubat’ta yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Hastanemizin idari birimlerinde yapılan düzenlemelerde tüm masrafları karşılayan hayırsever işadamı Kemal Ürün’e teşekkür ederiz.” Ürün’ün tutuklanmasının ardından ise paylaşımın kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca paylaşımı, Ürün’ün kuzeni Mesut Ürün de kendi hesabından paylaştı. Mesut Ürün’ün söz konusu hastanede idari ve mali hizmetler müdür yardımcısı olarak görev aldığı bilgisi ise kurumun internet sitesinde yer almıyor.

Cenk Çelik cinayetinden tutuklu bulunan Ömer Ürün’ün de kardeşi olan Mesut Ürün, aynı zamanda Ak Ocaklar Nusaybin İlçe Başkanlığı görevinde bulunuyor. Kemal Ürün daha önce de iş insanı sıfatıyla Nusaybin’de bir ilkokulda kırtasiye malzemeleri dağıttırmıştı. İlkokul çocuklarına kırtasiye malzemelerinin dağıtımını Mesut Ürün ve Ak Ocaklar Derneği yapmıştı.