Mafya lideri Nadir Salifov ayrıntısı... Beylikdüzü’nde araç içerisinde kanlı infaz: 1 ölü 3 yaralı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:32

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde, dün gece saat 22.30 sıralarında 2020 yılında Antalya’da suikast sonucu öldürülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov’un yeğeni Magamet Kurbanovi, emekli polis memurları Yılmaz Demir, Mehmet Acermen ve Gürcistan uyruklu İsrafil Orujov’un bulunduğu seyir halindeki 34 CZT 300 plakalı otomobil, kimliği belirsiz şahıslarca kullanılan başka bir araç tarafından takip edildi.

Bir süre sonra şahıslar, giden otomobilin yanına gelerek araca yandan defalarca ateş etmeye başladı. Kurşun yağmuruna tutulan ve 19 merminin isabet ettiği araç yol ortasındaki trafik levha direğine çarparak durabildi.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kaza sonrası saldırganlar otomobilin ilerisine gidip durarak uzaktan bir süre daha araçtakilere ateş etmeye devam etti. Daha sonra şüpheliler, araçları ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kurşunların hedefi olan araçtaki bir emekli polis Yılmaz Demir hayatını kaybederken Kurbanovi, Acermen ve Orujov yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybeden emekli polis Yılmaz Demir’in cenazesi ise ambulansa bindirilerek Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

YİRMİNİN ÜZERİNDE MERMİ KOVANI

Saldırıda etrafa saçılan yirminin üzerinde mermi kovanı bulunurken mermilerden biri cadde üzerindeki bir işyerinin önünde park halindeki 34 FAG 958 plakalı aracın camına isabet etti. Polis ekipleri caddeye emniyet şeridi çekerek yolu bir süre kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması ise devam ediyor.

NADİR SALİFOV KIMDIR?

Ünlü mafya lideri Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov Antalya’da 2020 yılında bir otelde yemek yediği arkadaşı tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Kaçan cinayet şüphelisi ise Denizli- Antalya karayolunda yakalanmıştı.

Nadir Salifov’un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran ‘Lotu Quli’ mafyasının liderliğini yapıyordu.

Azerbaycan’da cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye’ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Nadir Salifov’un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye giriş yaptığı ve uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.