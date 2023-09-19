Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı: Okulunun önünde hayatını kaybetti!
Pamukkale'de refüjden karşıya geçmek için bekleyen 4 kişilik aileye, kontrolden çıkan transit araç çarptı. Eğitim gördüğü okulunun önünde ailesiyle ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde saat 13.20 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Ulus Caddesi'nde seyir halinde olan 20 SV 055 plakalı transit araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aile yol kenarına savruldu.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan A.M., N.M., Y.M. ve G.M., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Hastanede tedavi altına alınan 4 kişiden biri olan G.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Okuduğu okulunun önünde yaşanan kazada hayatını kaybeden G.M.’nin engellinin bulunması nedeniyle Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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