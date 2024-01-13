Maganda kurşunu Emre'yi yaşamdan kopardı! Bülent Çavuş: Oğlum için artık adalet istiyorum

İstanbul Sultangazi'de yolda yürürken maganda kurşunuyla yaralanan ve sonrasında yaşamını kaybeden Ahmet Emre Çavuş'un davası geçen ay görülürken davada sanığın beraatine karar verildi. Çavuş ailesi karara itiraz ederek istinafa başvurdu.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00
Maganda kurşunu Emre'yi yaşamdan kopardı! Bülent Çavuş: Oğlum için artık adalet istiyorum
Abone Ol google-news
Player Alanı

Bireysel silahlanma sorunu giderek büyürken her gün silahlı şiddet olayları da artıyor. Umut Vakfı’nın verilerine göre 2023 yılının ilk 9 ayında 2 bin 607 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 1616 kişi öldü, 2 bin 675 kişi de yaralandı. 

Silahlı şiddet olayında yaşamını yitirenlerden biri Ahmet Emre Çavuş oldu. Lise öğrencisi Emre, 2015 yılında İstanbul Sultangazi’de yolda yürürken maganda kurşunuyla yaralandı. İki yıl 11 gün yaşam savaşı verdi ancak kurtarılamadı. 

Çavuş ailesinin yitirdikleri oğulları için yürüttüğü hukuk mücadelesi geçen ay sanığın beraatıyla sonuçlandı. Aile karara itiraz ederek istinafa başvurdu. Sekiz yıldır adliye koridorlarında adalet arayan Ahmet Emre Çavuş’un babası Bülent Çavuş, “Oğlum için, bizim gibi adalet arayan ailelerin sesi olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Devletin savcısı iddianame hazırladı bir ay sonra şüpheli hakkında beraat kararı verdi.  Artık bir an önce adalet yerini bulsun istiyorum” ifadelerini kullandı. 


Adalet maganda maganda kurşunu

İlgili Haberler

Maganda kurşunuyla vurulan minibüs şoförü kurtarılamadı

Maganda kurşunuyla vurulan minibüs şoförü kurtarılamadı
Bahçelievler'de dehşet: Maganda kurşunu 11 yaşındaki çocuğun boynuna isabet etti!

Bahçelievler'de dehşet: Maganda kurşunu 11 yaşındaki çocuğun boynuna isabet etti!
Maganda dehşeti: Para alamayınca aracın lastiklerini kesti!

Maganda dehşeti: Para alamayınca aracın lastiklerini kesti!

En Çok Okunan Haberler