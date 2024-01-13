Maganda kurşunu Emre'yi yaşamdan kopardı! Bülent Çavuş: Oğlum için artık adalet istiyorum

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Bireysel silahlanma sorunu giderek büyürken her gün silahlı şiddet olayları da artıyor. Umut Vakfı’nın verilerine göre 2023 yılının ilk 9 ayında 2 bin 607 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 1616 kişi öldü, 2 bin 675 kişi de yaralandı.

Silahlı şiddet olayında yaşamını yitirenlerden biri Ahmet Emre Çavuş oldu. Lise öğrencisi Emre, 2015 yılında İstanbul Sultangazi’de yolda yürürken maganda kurşunuyla yaralandı. İki yıl 11 gün yaşam savaşı verdi ancak kurtarılamadı.

Çavuş ailesinin yitirdikleri oğulları için yürüttüğü hukuk mücadelesi geçen ay sanığın beraatıyla sonuçlandı. Aile karara itiraz ederek istinafa başvurdu. Sekiz yıldır adliye koridorlarında adalet arayan Ahmet Emre Çavuş’un babası Bülent Çavuş, “Oğlum için, bizim gibi adalet arayan ailelerin sesi olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Devletin savcısı iddianame hazırladı bir ay sonra şüpheli hakkında beraat kararı verdi. Artık bir an önce adalet yerini bulsun istiyorum” ifadelerini kullandı.