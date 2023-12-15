Maganda dehşeti: Para alamayınca aracın lastiklerini kesti!

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsünden para istediği iddia edilen bir şahıs, para alamayınca aracın lastiklerini bıçakla yardı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 17:23
Maganda dehşeti: Para alamayınca aracın lastiklerini kesti!
Abone Ol google-news

Tekirdağ Çorlu'da işten çıkan S.T. otomobiliyle evine gitmek üzere yola çıktı. ışıklarda duran S.T.’nin aracına yaklaşan bir şahıs iddiaya göre, sürücüden para vermesini istedi.

Araçtakilerden olumsuz yanıt alan şahıs, öfkelenerek bıçağına sarıldı. Saldırgan şahıs, otomobilin 3 lastiğini bıçakla yardı.

Olay yerinden ayrılan otomobilin peşini bırakmayan şahıs, Şinasi Kurşun 14. Sokak’ta yurttaşların araya girmesiyle bölgeden uzaklaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


tekirdağ otomobil bıçak sürücü lastik

İlgili Haberler

Tartışma bıçaklı kavgaya döndü... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Tartışma bıçaklı kavgaya döndü... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Liselilerin 'yan baktın' kavgası: Kalbinden bıçaklandı!

Liselilerin 'yan baktın' kavgası: Kalbinden bıçaklandı!
Akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlıdan pişkin savunma: 'Alkol ve uyuşturucu etkisindeydim'

Akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlıdan pişkin savunma: 'Alkol ve uyuşturucu etkisindeydim'

En Çok Okunan Haberler