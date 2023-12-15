Maganda dehşeti: Para alamayınca aracın lastiklerini kesti!
Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsünden para istediği iddia edilen bir şahıs, para alamayınca aracın lastiklerini bıçakla yardı.
Tekirdağ Çorlu'da işten çıkan S.T. otomobiliyle evine gitmek üzere yola çıktı. ışıklarda duran S.T.’nin aracına yaklaşan bir şahıs iddiaya göre, sürücüden para vermesini istedi.
Araçtakilerden olumsuz yanıt alan şahıs, öfkelenerek bıçağına sarıldı. Saldırgan şahıs, otomobilin 3 lastiğini bıçakla yardı.
Olay yerinden ayrılan otomobilin peşini bırakmayan şahıs, Şinasi Kurşun 14. Sokak’ta yurttaşların araya girmesiyle bölgeden uzaklaştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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