Maganda kurşunuyla başından vurulan çocuğun soruşturmasında 11 şüpheli adliyede

Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:20

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:20

Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak gecesi düzenlenen sokak düğününde havaya açılan ateş, facia ile sonuçlandı. Evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermi, 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın başına isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan küçük çocuk, aile yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, ailesi ve yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından harekete geçen jandarma, düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.