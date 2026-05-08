Mağaza indirime gidince izdiham çıktı: Fenalaşanlar oldu

8.05.2026 17:35:00
Adıyaman’da bir mağaza açılışı sırasında izdiham yaşandı. İzdiham sırasında fenalık geçirenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Adıyaman’da bir alışveriş merkezinde açılışı yapan mağazanın günler öncesinde indirim duyurusu yaptı. Bunun üzerine indirimden faydalanmak isteyenler, sabahın erken saatinde mağazaya akın etti.

Mağaza kepenklerinin kaldırılmasıyla birlikte binlerce insan bir anda içeriye girmeye çalışınca izdiham yaşandı. İzdiham esnasında bazı kişiler fenalık geçirdi.

Baygınlık geçirenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaşanan izdiham sonrası kalabalık, polis ekiplerinin kontrolü eşliğinde içeriye alınmaya başlandı.

