Mağazada ürünlerin alarmlarını tornavida ile sökerken yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan AVM içerisindeki bir mağazada deneme kabininde ürünlerin alarmlarını tornavida ile söken hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, H.A. isimli şahıs alış veriş yapma bahanesi ile gittiği mağazada bulunan ürünleri alarak deneme kabinine girdi. Görevli personel, kabine giren şahsın tornavida yardımı ile ürünlerin alarm sistemlerini söktüğünü tespit etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelinin yapılan üst aramasında alarmları sökmek amacıyla kullanılan 1 adet tornavida, parçalanmış alarm aparatları ile 1 adet mont ve 2 adet pantolon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.