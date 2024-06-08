Mahalle muhtarı ile tartıştılar: Ateş edip kaçtılar!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı mahalle sakinleri tarafından silahla iki bacağından vurulan mahalle muhtarı hastanede tedavi altına alındı.
Olay akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Mahalle muhtarı Ş.A. ile mahalle sakinleri M.M.P., Y.P. ve B.S. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda önce darp edilen mahalle muhtarı daha sonra iki bacağında silahla vurulurken, zanlılar araçla kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken Ş.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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